Горько это слушать: слова биатлонистки из Удмуртии Ульяны Кайшевой задели комментатора Дмитрия Губерниева

Спортсменка рассказала, что не ставила цели на сезон.

Ижевск. Удмуртия. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал слова биатлонистки из Удмуртии Ульяны Кайшевой. Об этом пишет RT со ссылкой на «Чемпионат».

В интервью спортсменка заявила, что в этом сезоне не ставила себе никаких целей, чтобы не разочаровываться. Губерниев заявил, что «слегка прибалдел» от таких слов и ему горько это слушать.

«Я в биатлоне более 20 лет, много поколений сменилось за это время. Мне кажется, что в последнее время я часто слышу от наших спортсменов, мол, мне бы набраться опыта. А потом получается, как в том фильме: «Ух ты, а ей уж 80». И уже время прошло, и уже в сборную не зовут. И другие появились. <…>. Зачем заниматься спортом, если ты не хочешь быть лучшим? Ты же тогда просто занимаешь чьё-то место. Можно было и другую профессию выбрать», - рассказал комментатор.

Напомним, в Контиолахти стартовал Кубок мира по биатлону. 28 ноября в индивидуальной гонке Ульяна Кайшева стала лучшей из россиянок, заняв 15 место и уступив лидеру 2 минуты 38 секунд. В спринте спортсменка из Удмуртии пришла к финишу 26-ой с отставанием в 01:31. Лучшей из России в этот день стала Светлана Миронова с 18-м местом.