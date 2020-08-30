В Воткинске открыли ледовую арену «Знамя» на 410 зрителей

Стоимость объекта составила 279 млн рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоялось открытие ледовой арены «Знамя», построенной в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Крытый каток имеет размер 52 на 26 метров и может вместить 410 зрителей, 120 человек во время массового катания и 50 тренирующихся спортсменов.

На торжественной церемонии открытия присутствовал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Хоккейная команда «Знамя-Удмуртия», которая в следующем году отметит 45-летний юбилей, была вынуждена ездить на тренировки в соседние регионы. На встрече с президентом страны Владимиром Путиным он поддержал проект и поручил выделить вне плана дополнительные средства на строительство круглогодичного профессионального «льда», — сказал Бречалов.

На строительство объекта из федерального бюджета было выделено 239 млн рублей, ещё 40 млн рублей дала республика.

Арену построили не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города, желающих заняться фигурным катанием и хоккеем. За две недели до открытия «Знамя» работало в тестовом режиме и было открыто для массового катания. Так же там проходили мастер-классы по ледовым видам спорта.

«Открытие ледовой арены очень значимо для жителей Воткинска, в городе развиты большие хоккейные традиции. У нас проводятся Чемпионаты города по хоккею с шайбой и мячом, республиканские и городские соревнования «Золотая шайба», турниры МЧС, первенства Воткинского завода, турнир памяти тренера Александра Болонкина», — рассказал директор спортивной школы «Знамя» Алексей Пищиков.