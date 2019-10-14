Соревнования прошли в японской Осаке.

Ижевск. Удмуртия. Сумоистка из Удмуртии Анна Полякова стала 17-кратной чемпионкой мира. Об этом сообщила федерация сумо России.

В воскресенье, 13 октября, в японской Осаке завершился чемпионат мира по сумо. Сборная России завоевала девять медалей: четыре золотых, две серебряных, три бронзовых. Причём, россияне одержали победы в самых престижных командных турнирах, как среди мужчин, так и среди женщин. В главном соревновании года приняли участие более 200 сумоистов из 31 страны.

Золото завоевала женская сборная России в составе Анны Поляковой, Екатерины Гордеевой, Татьяны Борисовой, а также наша мужская команда (Эдуард Кудзоев, Заур Караев, Руслан Багаев, Ацамаз Казиев). Золотые медали нашей команде принесли в личных соревнованиях Константин Абдула-Заде (весовая категория до 115 кг), Анна Полякова (свыше 80 кг).

«…Спасибо большое Анне Поляковой — теперь уже 17-кратной чемпионке мира, и всем нашим медалистам, особенно тем, для кого этот чемпионат мира оказался дебютным», — подвёл итоги ЧМ-2019 главный тренер сборной России Геннадий Калеткин.

Напомним, уроженка Воткинска в 2018 году стала 21-кратной чемпионкой Европы.