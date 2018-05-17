Сумоистка из Удмуртии стала чемпионкой Европы

Анна Полякова стала обладательницей этого титула в 21-й раз.

Ижевск. Удмуртия. Сумоистка из Воткинска Анна Полякова стала чемпионкой Европы в 21-й раз. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, в болгарском Пловдиве российские спортсмены также завоевали 12 золотых медалей в личных соревнованиях.

В результате сборная России по сумо заняла 1-е место на чемпионате Европы. Заслуженный мастер спорта Анна Полякова выступила в личном зачёте в категории свыше 95 кг, абсолютной весовой категории и в командных соревнованиях. Во всех номинациях спортсменка завоевала золотые медали.

По итогам чемпионата спортсменке из Удмуртии предоставлено право представлять сборную России на чемпионате мира. Анна выступит в личном зачёте в абсолютной весовой категории и командных соревнованиях. Соревнования пройдут в конце июля в городе Гаосюн на Тайване.