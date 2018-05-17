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Сумоистка из Удмуртии стала чемпионкой Европы

12:00, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:00, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижевск\n#Европа\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#золото
Фото: sportur.ru (Яна Рафикова)
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Анна Полякова стала обладательницей этого титула в 21-й раз.

Ижевск. Удмуртия. Сумоистка из Воткинска Анна Полякова стала чемпионкой Европы в 21-й раз. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, в болгарском Пловдиве российские спортсмены также завоевали 12 золотых медалей в личных соревнованиях.

В результате сборная России по сумо заняла 1-е место на чемпионате Европы. Заслуженный мастер спорта Анна Полякова выступила в личном зачёте в категории свыше 95 кг, абсолютной весовой категории и в командных соревнованиях. Во всех номинациях спортсменка завоевала золотые медали.

По итогам чемпионата спортсменке из Удмуртии предоставлено право представлять сборную России на чемпионате мира. Анна выступит в личном зачёте в абсолютной весовой категории и командных соревнованиях. Соревнования пройдут в конце июля в городе Гаосюн на Тайване.

12:00, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
93
0
#спорт\n#Ижевск\n#Европа\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#золото

 

 

 


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