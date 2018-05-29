play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

Многодневная велогонка пройдет в Удмуртии

09:00, 29 мая, 2018
09:00, 29 мая, 2018
316
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: из архива газеты «Удмуртская правда»
316
0

Спортивное состязание на призы газеты «Удмуртская правда» проводится в 67-ой раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет многодневная велогонка на призы газеты «Удмуртская правда». Как сообщают организаторы, спортивное состязание проводится уже в 67-ой раз.

Соревнование стартует 6 июня. На спортивном комплексе имени Галины Кулаковой проведут парад открытия. Здесь же начнется групповая гонка на 110 км.

«7 июня состоится второй этап многодневки. Групповая гонка на 120 километров в 11:00 стартует по маршруту Аэропорт - Гольянский тракт - Нечкино - Сарапул- Аэропорт», - говорится в сообщении.

Третий этап планируется провести 8 июня. Участники индивидуальной гонки на 21 км преодолеют три круга между деревней Старое Мартьяново и аэропортом. На следующий день состоится заключительный этап – групповая гонка на 120 км на биатлонном комплексе имени Александра Демидова. В этот же день пройдёт парад закрытия и награждение победителей.

09:00, 29 мая, 2018
316
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
32368

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

14722
15:16, 27 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10338
15:27, 24 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

8656
15:13, 25 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

8528
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2367

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2099
10:40, 25 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

1997
12:07, 26 мая, 2018

Роскосмос начнет строительство второй очереди «Восточного» в июне

1893
16:30, 24 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

1891
13:25, 27 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2187

Названы пять лучших книг за последние полвека

2020
18:05, 27 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

1997
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1966
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1861
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске

28 мая, 2018

Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

28 мая, 2018

Безопасный дом от «Ростелекома»

28 мая, 2018