Многодневная велогонка пройдет в Удмуртии

Спортивное состязание на призы газеты «Удмуртская правда» проводится в 67-ой раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет многодневная велогонка на призы газеты «Удмуртская правда». Как сообщают организаторы, спортивное состязание проводится уже в 67-ой раз.

Соревнование стартует 6 июня. На спортивном комплексе имени Галины Кулаковой проведут парад открытия. Здесь же начнется групповая гонка на 110 км.

«7 июня состоится второй этап многодневки. Групповая гонка на 120 километров в 11:00 стартует по маршруту Аэропорт - Гольянский тракт - Нечкино - Сарапул- Аэропорт», - говорится в сообщении.

Третий этап планируется провести 8 июня. Участники индивидуальной гонки на 21 км преодолеют три круга между деревней Старое Мартьяново и аэропортом. На следующий день состоится заключительный этап – групповая гонка на 120 км на биатлонном комплексе имени Александра Демидова. В этот же день пройдёт парад закрытия и награждение победителей.