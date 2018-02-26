  • $ 56.76 ↑
  • € 69.63 ↓

Лыжник из Удмуртии Вылегжанин выиграл серебро в индивидуальной гонке в финале Кубка России

10:15, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
10:15, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
390
0
#спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
Фото: minsport18.udmurt.ru
390
0

В спринте классическим стилем Дмитрий Япаров занял 4 место.

Архангельская область. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин выиграл серебро в индивидуальной гонке в финале Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Первое время показал Артем Мальцев, преодолевший дистанцию за 35 минут 38 секунд. Тройку призеров замкнул Петр Седов (36 минут 2 секунды). В гонке также участвовали другие представители Удмуртии. Роман Тарасов занял 18-е место с результатом 37 минут 48 секунд, Дмитрий Япаров стал 22-м, пробежав дистанцию ровно за 38 минут.

В воскресенье, 25 февраля, во второй соревновательный день спортсмены разыграли места на пьедестале почета в индивидуальном спринте классическим стилем.

В мужской гонке удмуртский лыжник Дмитрий Япаров остался в шаге от призовой тройки. Победил тюменский спортсмен Глеб Ретивых. Москвич Александр Панжинский – второй, Андрей Парфенов (Тюменская область) – третий.

Во вторник, 27 февраля, спортсмены выйдут на старт командного спринта свободным стилем.

10:15, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
390
0
#спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

18:48, 19 февраля, 2018
28849

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

17184
17:16, 21 февраля, 2018

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

16617
09:30, 22 февраля, 2018

Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

14455
18:15, 19 февраля, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8128
08:46, 23 февраля, 2018

Жительница Челябинска, которую перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала с медиков 10 млн рублей

19:12, 20 февраля, 2018
3271

Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

3011
19:03, 21 февраля, 2018

Руководители аптечных сетей России признались в неготовности конкурировать с продовольственными магазинами

2648
15:49, 19 февраля, 2018

В России вступили в силу обновленные правила прохождения техосмотра

2366
09:58, 22 февраля, 2018

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2226
20:43, 23 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
8029

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

3086
14:38, 21 февраля, 2018

Российская делегация: вторая допинг-проба Крушельницкого оказалась положительной

2415
16:29, 20 февраля, 2018

На Олимпиаде канадские фигуристы поставили новый мировой рекорд в короткой программе

2262
10:40, 19 февраля, 2018

В Лос-Анджелесе стартовало финальное голосование премии «Оскар»

2091
13:38, 20 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: планы Алины Загитовой и аномальные холода

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 февраля, 2018

Антитеррористические учения

22 февраля, 2018