Лыжник из Удмуртии Вылегжанин выиграл серебро в индивидуальной гонке в финале Кубка России

В спринте классическим стилем Дмитрий Япаров занял 4 место.

Архангельская область. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин выиграл серебро в индивидуальной гонке в финале Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Первое время показал Артем Мальцев, преодолевший дистанцию за 35 минут 38 секунд. Тройку призеров замкнул Петр Седов (36 минут 2 секунды). В гонке также участвовали другие представители Удмуртии. Роман Тарасов занял 18-е место с результатом 37 минут 48 секунд, Дмитрий Япаров стал 22-м, пробежав дистанцию ровно за 38 минут.

В воскресенье, 25 февраля, во второй соревновательный день спортсмены разыграли места на пьедестале почета в индивидуальном спринте классическим стилем.

В мужской гонке удмуртский лыжник Дмитрий Япаров остался в шаге от призовой тройки. Победил тюменский спортсмен Глеб Ретивых. Москвич Александр Панжинский – второй, Андрей Парфенов (Тюменская область) – третий.

Во вторник, 27 февраля, спортсмены выйдут на старт командного спринта свободным стилем.