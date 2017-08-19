«Зенит-Ижевск» обыграл «Сызрань» со счетом 3:1

Голами отметились Руслан Галиакберов, Антон Бочаров и Василий Панев.

Ижевск. Удмуртия. Подопечные Игоря Меньщикова одержали уверенную победу над футболистами из «Сызрани». Победный матч для столичной команды завершился со счетом 3:1, сообщили в пресс-службе клуба.

Первый голевой удар в ворота ижевчан нанес нападающий соперников Руслан Галиакберов. Однако футболисты «Зенита» ответили тремя уверенными голами. Поразили ворота соперника Василий Панев и Антон Бочаров, оформивший дубль.

Следующий матч спортивного клуба состоится 25 августа. Соперниками по игре станут футболисты «Оренбурга».