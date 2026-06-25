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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В посёлке Ува завершили капитальный ремонт улицы Удмуртской

11:01, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В посёлке Ува завершили капитальный ремонт улицы Удмуртской
11:01, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
96
0
#Удмуртия\n#Ува\n#ремонт дорог\n#Миндортранс Удмуртии
Источник фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
96
0

Работы проводились в два этапа — в 2025 и 2026 годах.

Ува. Удмуртия. В посёлке Ува капитально отремонтировали улицу Удмуртскую. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Ранее, в 2025 году, был отремонтирован участок от улицы 70 лет Увы до 40 лет Победы. В этом году завершили реконструкцию на участке от 70 лет Увы до улицы Кедровой. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Дорожники обустроили новое щебеночное основание, уложили два слоя асфальтобетона на проезжей части, смонтировали водопропускные трубы на съездах с основной дороги, оборудовали систему водоотведения, а также сделали удобные и безопасные тротуары.

На очереди установка остановочных павильонов.

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11:01, 25 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
96
0
#Удмуртия\n#Ува\n#ремонт дорог\n#Миндортранс Удмуртии