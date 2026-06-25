Ува. Удмуртия. В посёлке Ува капитально отремонтировали улицу Удмуртскую. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Ранее, в 2025 году, был отремонтирован участок от улицы 70 лет Увы до 40 лет Победы. В этом году завершили реконструкцию на участке от 70 лет Увы до улицы Кедровой. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Дорожники обустроили новое щебеночное основание, уложили два слоя асфальтобетона на проезжей части, смонтировали водопропускные трубы на съездах с основной дороги, оборудовали систему водоотведения, а также сделали удобные и безопасные тротуары.

На очереди установка остановочных павильонов.