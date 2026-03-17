Ижевск. Удмуртия. Альтернативную региональную меру поддержки для обеспечения жильём детей-сирот ввели в Удмуртии. На сессии 17 марта депутаты Госсовета республики в окончательном чтении приняли базовый региональный закон «О праве отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий посредством софинансирования расходов на приобретение жилого помещения в УР».

Документ устанавливает дополнительную альтернативную меру поддержки для обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, закон предусматривает софинансирование расходов на приобретение жилого помещения из республиканского бюджета.

Как отметила министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина, значительное влияние на уменьшение очереди оказала реализация регионального сертификата, предусматривающего единовременную выплату на приобретение жилья, который действовал в республике до принятия решения о введении соответствующего федерального сертификата — до 2024 года. С 2022 по 2024 годы, за счёт региональной меры поддержки реализовали своё право на обеспечение жильём более 900 детей‑сирот.

Кроме этого, существенной поддержкой в решении жилищного вопроса для указанной категории стало 10-кратное увеличение со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в 2025 году единовременного пособия для усыновителей, которое стало носить целевой характер — на улучшение жилищных условий. Это позволило по итогам 2025 года в три раза по сравнению с предыдущим 2024 годом увеличить количество усыновлённых детей, сообщила Ольга Лубнина.

Но в обоих случаях есть определённые сложности. В части предоставления жилых помещений из специального жилищного фонда отмечается недостаток предложений на рынке недвижимости, соответствующих предъявляемым к жилью требованиям, а также рост цен на рынке недвижимости, темпы формирования спецжилфонда замедлились, что ведёт к увеличению сроков ожидания и, как следствие, росту регионального списка.

Выплата на приобретение жилого помещения в виде федерального сертификата обусловлена довольно жёсткими требованиями к заявителям, что приводит к значительному количеству отказов в её предоставлении.

Поэтому, чтобы повысить эффективность обеспечения жильём лиц из категории детей-сирот, и был разработан проект закона, предполагающий альтернативный способ обеспечения жильём — посредством софинансирования из бюджета Удмуртии расходов на приобретение жилого помещения.

Мера поддержки будет предоставляться лицам, достигшим 21 года, имеющим право на обеспечение жильём и состоящим в республиканском списке.

Из бюджета Удмуртской Республики будет осуществляться софинансирование до 99% стоимости приобретаемого заявителем жилого помещения, но не более предельного размера софинансирования, которое рассчитывается, исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра.

Например, в первом квартале 2025 года стоимость федерального сертификата на аналогичных условиях составляет 3 млн 526 тыс. 776 рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, и будет реализовываться в пределах бюджетных ассигнований и полномочий Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.