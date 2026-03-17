В Удмуртии стало на одну деревню меньше

11:56, 17 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Удмуртия\n#деревни
Источник фото: ИА «Сусанин»
Упразднена деревня Кургальск в Якшур-Бодьинском районе.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели вопрос об упразднении деревни Кургальск, входящей в состав Кекоранского сельсовета Якшур-Бодьинского района. Решение о судьбе деревни принято на сессии регионального парламента.

Как поясняется в сопроводительных документах, решение об упразднении принимается в соответствии с республиканским законом «Об административно-территориальном устройстве». Под действие закона попадают населенные пункты, где более трех лет отсутствуют постоянно или преимущественно проживающие граждане, а также недвижимое имущество, принадлежащее физическим или юридическим лицам.

Инициатива исходит от властей муниципального округа. В феврале 2026 года Совет депутатов Якшур-Бодьинского района утвердил акт обследования деревни, который подтвердил, что Кургальск фактически прекратил свое существование.

Сейчас в деревне полностью отсутствуют жилые дома, производственные помещения и объекты жизнеобеспечения: там нет электрических и водопроводных сетей, средств связи и дорог. Комиссия, проводившая обследование, констатировала, что ввиду отсутствия населения и инфраструктуры перспективы возрождения данного населенного пункта отсутствуют.

Деревня Кургальск решением депутатов будет исключена из учетных данных. Документ направят в Правительство республики для регистрации соответствующего изменения в административно-территориальном устройстве региона.

