Ижевск. Удмуртия. Благодаря работе с беременными с начала 2025 года в Удмуртии удалось сохранить 345 детских жизней. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин пояснил, что врачи смогли отговорить будущих мам от прерывания беременности.

Также в текущем году в результате процедуры ЭКО родилось 200 малышей.

«В Удмуртии мы боремся за каждого ребенка», — заявил Сергей Багин.

Он отметил, что в республике один из самых низких показателей младенческой смертности в России.

Чтобы дальше двигаться в этом направлении, в 2026 году в Ижевске переоснастят Перинатальный центр. Более современное оборудование появится в родовых отделениях с операционными, отделении анестезиологии-реанимации, отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Также оборудование получат выездные бригады акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров.

Напомним, что в 2025 году в Удмуртии родилась одна тройня. Три девочки появились на свет в начале октября.