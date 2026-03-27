Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году 426 женщин отказались делать аборт. Об этом сообщает АНО «Мамина радость».

В результате за год 28,3% беременных, которые хотели сделать аборт, сохранили малыша. Этого удалось добиться благодаря совместной работе акушерско-гинекологической службы Удмуртии и «Клуба меценатов УР».

В Кезской районной больнице 21 женщина отказалась делать аборт, это 55% от обратившихся в данное медучреждение, в городской поликлинике Ижевска №10 отказались 27 беременных — 33,7%, в Завьяловской районной больнице рожать всё же решились 28 пациенток — 32,5%, в городской клинической больнице Ижевска №1 от аборта отказались 29 беременных — 58%, в городской клинической больнице Ижевска №3 — 40 женщин (47,6%), а в Воткинской районной больнице зарегистрировали 55 отказов от аборта (29,3%).