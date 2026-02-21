Ижевск. Удмуртия. Для удара по Удмуртии Киев применил дроны FP-1. Об этом ТАСС рассказал эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

FP-1 начала проектировать украинская контора Firepoint (Файрпоинт) в 2022 году, а в 2023 его тестировали. Эксперт отметил, что у этого БПЛА нет других задач, кроме как бить вглубь территории России.

Дрон работает на бензине. С полными баками (100 литров) он способен пролететь 1 600 км, неся на борту до 150 кг взрывчатки.

Эксперт подчеркнул, что эффективно противостоять таким атакам можно только комплексно, и есть системы, силы и средства, которые выстраивают эшелонированную защиту.

«Это и перехватчики, мини-РЛС, мини-радары специальные недорогие, задачу свою выполняющие. И большинство предприятий, кто понимает важность, они, естественно, все оборудованы и системами радиоэлектронной борьбы, и системами пеленгации вражеских беспилотников, системами уничтожения», — пояснил Потапов.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля, пострадали 11 человек. Один находится в тяжелом состоянии.