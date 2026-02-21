Ижевск. Удмуртия. 11 человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на один из объектов Удмуртии.

Как сообщает министр здравоохранения региона Сергей Багин, троих госпитализировали, один находится в тяжёлом состоянии. На вертолете санавиации его доставили в 1 РКБ, прооперировали.

Восемь человек отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля.