При атаке БПЛА в Удмуртии пострадали 11 человек

09:56, 21 февраля, 2026
Максим Александров
Источник фото: ИА «Сусанин»
Троих госпитализировали, один — в тяжёлом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. 11 человек пострадали в результате ночной атаки БПЛА на один из объектов Удмуртии.

Как сообщает министр здравоохранения региона Сергей Багин, троих госпитализировали, один находится в тяжёлом состоянии. На вертолете санавиации его доставили в 1 РКБ, прооперировали. 

Восемь человек отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля. 

