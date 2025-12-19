Ижевск. Удмуртия. Семь трасс, которые входят в опорную сеть Удмуртии, приведут в порядок в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Обновляемые трассы — это основные магистрали, которые связывают Удмуртию с соседними регионами, а также районы между собой. В их числе участки дорог Игра-Глазов, Камбарка — граница Пермского края, окружная Ижевска, объездная Воткинска и трасса Ижевск-Ува. На двух объектах — Ижевск-Сарапул и окружной Ижевска — пройдет капитальный ремонт.

В опорную сеть Удмуртии входят 33 трассы протяженностью 829 км.

Всего в 2026 году планируется отремонтировать 154 участка дорог общей протяженностью более 200 км. На эти цели направят почти 19 млрд рублей.

Доля дорог в нормативном состоянии растёт, говорится в сообщении. Если в 2024 году этот показатель составлял 85,37%, то к концу 2025 года достигнет 89,13%.