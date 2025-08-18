Ижевск. Удмуртия. В преддверии нового учебного года в столице Удмуртии завершаются работы по благоустройству пешеходных зон, ведущих к школам. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

К 1 сентября подрядчик обновит тротуар у школы №59 по улице Володарского. Здесь отремонтируют проезжую часть и пешеходную дорожку от Железнодородного переулка до улицы Промышленной. Уже начались работы по укладке бортовых камней.

Ещё один тротуар, где сейчас идут работы, находится у лицея № 95 на улице Орсовской.

Здесь дорожные бригады нанесли выравнивающий слой асфальта на проезжей части. Тротуар тут появится впервые. Для этого пришлось перенести ограждение учебного заведения.

Дмитрий Чистяков поручил подрядчикам завершить все работы до Дня знаний, чтобы обеспечить школьникам безопасные пути к образовательным учреждениям.

Также в городе ведется обустройство удобного спуска к Набережной на улице Милиционной. Этот участок войдет в новый пешеходный маршрут.

Всего в 2025 году в Ижевске ремонтируют 29 участков общей протяженностью 32,5 км. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и за счет региональных субсидий.

Напомним, недавно в Ижевске завершился ремонт шести участков дорог.