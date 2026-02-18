Закрыть
09:30, 18 февраля, 2026
09:30, 18 февраля, 2026
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог Удмуртии
Источник фото: zakupki.gov.ru
Работы продлятся два года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске объявлен тендер на проведение ремонта городской объездной дороги, проходящей по Воткинскому району. Выделено 578 млн рублей, сообщается на портале госзакупок. 

Согласно документации, финансирование рассчитано на два года: бóльшая часть средств — почти 563 миллиона рублей — выделят в 2026 году, оставшиеся 15,3 миллиона — в 2027-м.

Работы должны стартовать сразу после заключения контракта и полностью завершиться к 15 июня 2027 года. Однако этап текущего года дорожникам необходимо завершить до 1 сентября. 

Гарантийные обязательства на новое асфальтобетонное покрытие составят от 5 до 6 лет в зависимости от слоя и интенсивности движения, на дорожные знаки — до 10 лет. Помимо восстановления дорожного полотна будут заменены и остановочные павильоны. 

Напомним, что в этом году также отремонтируют участок ижевской объездной.  

#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог Удмуртии