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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вечный огонь в Глазове зажгут 6 мая

16:14, 21 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Вечный огонь в Глазове зажгут 6 мая
16:14, 21 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
26
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#Вечный Огонь\n#Великая Отечественная Война\n#история
Источник фото: vk.com (Глазовская городская дума)
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Вокруг памятного места планируется установить видеонаблюдение.

Глазов. Удмуртия. В Глазове зажжение Вечного огня на площади Свободы у Монумента Победы состоится 6 мая. Об этом сообщается в группе Глазовской Гордумы в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент установлена защита от дождя и ветра. Покраску планируется завершить до 1 мая.

Депутаты предложили установить круглосуточное видеонаблюдение вокруг Монумента Победы. Такие меры помогут избежать актов вандализма.

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16:14, 21 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
26
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#Вечный Огонь\n#Великая Отечественная Война\n#история