Глазов. Удмуртия. В Глазове зажжение Вечного огня на площади Свободы у Монумента Победы состоится 6 мая. Об этом сообщается в группе Глазовской Гордумы в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент установлена защита от дождя и ветра. Покраску планируется завершить до 1 мая.

Депутаты предложили установить круглосуточное видеонаблюдение вокруг Монумента Победы. Такие меры помогут избежать актов вандализма.