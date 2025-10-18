Камбарка. Удмуртия. В южной части Камбарки возникли проблемы с водоснабжением домов по причине падения давления в трубопроводе в Камбарском пруду. Об этом сообщил в соцсетях глава Камбарского района Александр Галанов.

Как выяснилось, произошла значительная течь в подводном трубопроводе, который проложен по дну Камбарского пруда. Повреждение обнаружили в ходе водолазных работ 15 октября. Необходимо в ближайшее время установить на место порыва хомут. Ремонтные работы будут проведены на следующей неделе, заказали спецтехнику.

Местные власти уведомляют о том, что в случае необходимости подвоза питьевой воды, можно обратиться в ЕДДС Камбарского района по номеру телефона 3-25-92.