Завьялово. Удмуртия. В деревне Верхний Люк Завьяловского района произошёл пожар в доме многодетной семьи, едва не унёсший жизни четверых детей и их матери. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

44-летняя женщина проснулась ночью и обнаружила, что хлев охвачен огнем. Она успела отогнать машину от дома, но вернуться внутрь не смогла — пламя отрезало ей путь.

В это время в доме находились четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет, среди которых был ребенок-инвалид. Не теряя самообладания, мать оббежала здание и через окно вытащила всех детей. К сожалению, спасти всех животных в хозяйстве не удалось: в огне погибли 12 поросят и собака. Выжили лишь овечки и два поросенка.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные МЧС России. Они вынесли три 50-литровых газовых баллона, которые могли взорваться. Пламя полностью уничтожило жилой дом и надворные постройки общей площадью 194 квадратных метра.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в дровянике.