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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Итоги дня: вопрос сохранение мозаики в ижевском ЛД «Ижсталь» и тайна грибка на ясенях вдоль улицы Ленина

18:00, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: вопрос сохранение мозаики в ижевском ЛД «Ижсталь» и тайна грибка на ясенях вдоль улицы Ленина
18:00, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также планы по открытию питомника хвойных саженцев в Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 14 марта. 

Древесный грибок

Жителям Ижевска рассказали, что за «грибок» появился на ясенях, которые высадили минувшей осенью вдоль улицы Ленина рядом с новым тротуаром. Разъяснения дала ландшафтный архитектор Любовь Яковицкая. 

Задержание полицейских

В Воткинске за незаконное оформление мигрантов задержаны сотрудники полиции. Их подозревают в организации незаконного проживания иностранных граждан на территории России

Сброс вод

В Воткинске с 11 марта на пруду начали предполоводное понижение уровня воды. Уровень водохранилища будет понижаться на 2-3 сантиметра в сутки. Завершить сброс должны 20 марта

Сохранить мозаику

Неравнодушные жители Ижевска озаботились сохранением мозаичного панно в ЛД «Ижсталь» — старейшего абстрактного панно в Ижевске. 

Питомник хвойных

Питомник хвойных саженцев планируют открыть в Сарапуле. Это может произойти уже в октябре 2025 года

Проверка сирен

В Ижевске с 17 по 21 марта будут проводиться технические работы по замене старых линий системы оповещения населения. Звук метронома может быть слышен с 9:00 по 17:00 продолжительностью до 15 минут.

Аллея Славы

Глава Шарканского района Василий Муклин встретился с родителями и жёнами погибших участников СВО. Среди обсуждаемых тем был вопрос благоустройства Аллеи Славы на Шарканском кладбище. 

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18:00, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня