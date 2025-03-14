Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 14 марта.

Древесный грибок

Жителям Ижевска рассказали, что за «грибок» появился на ясенях, которые высадили минувшей осенью вдоль улицы Ленина рядом с новым тротуаром. Разъяснения дала ландшафтный архитектор Любовь Яковицкая.

Задержание полицейских

В Воткинске за незаконное оформление мигрантов задержаны сотрудники полиции. Их подозревают в организации незаконного проживания иностранных граждан на территории России.

Сброс вод

В Воткинске с 11 марта на пруду начали предполоводное понижение уровня воды. Уровень водохранилища будет понижаться на 2-3 сантиметра в сутки. Завершить сброс должны 20 марта.

Сохранить мозаику

Неравнодушные жители Ижевска озаботились сохранением мозаичного панно в ЛД «Ижсталь» — старейшего абстрактного панно в Ижевске.

Питомник хвойных

Питомник хвойных саженцев планируют открыть в Сарапуле. Это может произойти уже в октябре 2025 года.

Проверка сирен

В Ижевске с 17 по 21 марта будут проводиться технические работы по замене старых линий системы оповещения населения. Звук метронома может быть слышен с 9:00 по 17:00 продолжительностью до 15 минут.

Аллея Славы

Глава Шарканского района Василий Муклин встретился с родителями и жёнами погибших участников СВО. Среди обсуждаемых тем был вопрос благоустройства Аллеи Славы на Шарканском кладбище.