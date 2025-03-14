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Питомник хвойных саженцев планируют открыть в Сарапуле

14:30, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Питомник хвойных саженцев планируют открыть в Сарапуле
14:30, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Сарапул\n#сохранение лесов
Источник фото: unsplash.com (Geranimo)
54
0

Он должен заработать в октябре 2025 года.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появится питомник хвойных саженцев. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передаёт портал udmurt.ru.

«Ещё один интересный проект. По количеству рабочих мест может он не очень большой, но с точки зрения инвестиций — более 1,3 млрд рублей. Это питомник по выращиванию хвойных саженцев для лесовосстановительных мероприятий. Мы встречались с руководителем, он очень спокойно, планомерно ведёт реализацию проекта», — сказал глава Сарапула.

Он сообщил, что открытие питомника по плану — октябрь 2025 года.

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14:30, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Сарапул\n#сохранение лесов