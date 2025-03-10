Ижевск. Удмуртия. Между правительством УР и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) планируется заключить соглашение о сотрудничестве. Проект документа одобрен премьер-министром республики Романом Ефимовым. Документ опубликовали на портале Udmurt.ru.

От имени правительства подписать соглашение предложено главе региона Александру Бречалову. Предметом отношений станет сотрудничество двух сторон в организации отбора и подготовки квалифицированных руководителей из числа участников спецоперации. В последующем ветераны включатся в работу государственных структур, органов самоуправления, в госкомпаниях и региональных корпорациях.

Напомним, ранее проректором РАНХиГС был назначен бывший председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.