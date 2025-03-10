Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Правительство Удмуртии планирует заключить соглашение о сотрудничестве с РАНХиГС

11:44, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Правительство Удмуртии планирует заключить соглашение о сотрудничестве с РАНХиГС
11:44, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
253
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РАНХиГС
Источник фото: ИА «Сусанин»
253
0

Соглашение направлено на отбор и подготовку кадров из числа участников СВО.

Ижевск. Удмуртия. Между правительством УР и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) планируется заключить соглашение о сотрудничестве. Проект документа одобрен премьер-министром республики Романом Ефимовым. Документ опубликовали на портале Udmurt.ru.

От имени правительства подписать соглашение предложено главе региона Александру Бречалову. Предметом отношений станет сотрудничество двух сторон в организации отбора и подготовки квалифицированных руководителей из числа участников спецоперации. В последующем ветераны включатся в работу государственных структур, органов самоуправления, в госкомпаниях и региональных корпорациях.

Напомним, ранее проректором РАНХиГС был назначен бывший председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:44, 10 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
253
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#РАНХиГС