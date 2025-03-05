Всероссийская организация с региональными отделениями создана по указу Владимира Путина.
Ижевск. Удмуртия. Советник Главы Удмуртии Олег Матвеев назначен председателем регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО. Организация, созданная по инициативе Президента России Владимира Путина, объединяет ветеранов и участников специальной военной операции, их семьи, волонтеров и активистов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Цель Ассоциации — защита прав и свобод ветеранов, обеспечение их достойного положения в обществе, а также участие в патриотическом воспитании молодежи.
Олег Матвеев, как полковник полиции в отставке, кавалер трех орденов Мужества и Почетный гражданин Удмуртии. Напомним, советником главы Удмуртии Олега Матвеева назначили в конце февраля.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники