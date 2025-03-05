Ижевск. Удмуртия. Советник Главы Удмуртии Олег Матвеев назначен председателем регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО. Организация, созданная по инициативе Президента России Владимира Путина, объединяет ветеранов и участников специальной военной операции, их семьи, волонтеров и активистов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Цель Ассоциации — защита прав и свобод ветеранов, обеспечение их достойного положения в обществе, а также участие в патриотическом воспитании молодежи.

Олег Матвеев, как полковник полиции в отставке, кавалер трех орденов Мужества и Почетный гражданин Удмуртии. Напомним, советником главы Удмуртии Олега Матвеева назначили в конце февраля.