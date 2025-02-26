Ижевск. Удмуртия. Полковника полиции в отставке, кавалера трёх орденов Мужества, Почётного гражданина Удмуртии Олега Матвеева назначили советником главы республики Александра Бречалова. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

На новом посту Олег Матвеев будет участвовать в обеспечении взаимодействия главы и правительства УР с ветеранами боевых действий и членами их семей, обеспечит взаимодействие главы Удмуртии с общественными объединениями ветеранов боевых действий, локальных конфликтов и ветеранов специальной военной операции, а также будет принимать участие в реализации проектов и программ патриотического воспитания в республике.

Отмечается, что Олег Матвеев является членом общественного совета региональной программы профессионального развития «СВОй резерв18».

Родился Олег Матвеев 21 ноября 1968 года в Ижевске. Проходил военную службу в отдельном разведывательном взводе десантно-штурмового батальона в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. После прошёл путь от милиционера до командира отряда мобильного особого назначения «Барс» Управления Росгвардии по УР.

Принимал непосредственное участие в контртеррористической операции и боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. Участвовал в специальной военной операции. Под руководством Олега Матвеева личный состав ОМОН Управления Росгвардии по УР активно участвовал в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых и общественно значимых мероприятий на территории РФ и УР.

Олегу Матвееву в 2020 году присвоили звание «Почётный гражданин города Ижевска», в 2024 году он удостоился звания «Почётный гражданин Удмуртской Республики». С 2021 года имя Олега Матвеева носит Школа кадетского движения Ижевска.

Награждён:

- тремя орденами Мужества;

- медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

- медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;

- пятью медалями «За отвагу»;

- медалью МВД России «За отличие в службе» III степени;

- медалью МВД России «За отличие в службе» II степени;

- медалью «За отличие в охране общественного порядка»;

- медалью МВД России «За отличие в службе» I степени.