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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев покинул пост

12:58, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Корпорации развития Удмуртии Фаниль Мандиев покинул пост
12:58, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#Корпорация развития Удмуртии
Источник фото: vk.com/m.fanil
96
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Он руководил организацией с ноября 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. Фаниль Мандиев, возглавлявший Корпорацию развития Удмуртии объявил о своём уходе с должности. Об этом он сообщил на своей странице в VK.

Причины ухода Мендиев не раскрыл, но отметил, что впереди его ждёт «ещё один большой проект».

Фаниль Мандиев руководил Корпорацией развития Удмуртии с ноября 2023 года. За прошедшее время организация заключила 27 соглашений на общую сумму 20 млрд рублей, подготовила 100 финансовых моделей для получения грантов и подготовила пять пакетов документов для субсидий на общую сумму в 1 млрд рублей.

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12:58, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#Корпорация развития Удмуртии