Ижевск. Удмуртия. Фаниль Мандиев, возглавлявший Корпорацию развития Удмуртии объявил о своём уходе с должности. Об этом он сообщил на своей странице в VK.

Причины ухода Мендиев не раскрыл, но отметил, что впереди его ждёт «ещё один большой проект».

Фаниль Мандиев руководил Корпорацией развития Удмуртии с ноября 2023 года. За прошедшее время организация заключила 27 соглашений на общую сумму 20 млрд рублей, подготовила 100 финансовых моделей для получения грантов и подготовила пять пакетов документов для субсидий на общую сумму в 1 млрд рублей.