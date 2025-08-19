Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 августа прошла пресс-конференция, посвящённая предстоящему форуму «Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов» (18+). Корреспондент ИА «Сусанин» побывал на мероприятии.

Цель форума — развитие удмуртского экспорта. Директор Корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев и руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерия Антоненко рассказали журналистам о предстоящем мероприятии.

Форум пройдёт 19 сентября на площадке Театра оперы и балета. Ожидается, что в этом году на нём соберутся около 1200 предпринимателей. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

«На мероприятии будет несколько тематических линий. Линия «Бизнес патриотов». Участникам расскажут про компании, которые производят товары в Удмуртии и при этом продаются на международном рынке. Отдельно будет трек про женский бизнес. Спикеры расскажут о том, что женщины-предприниматели дают региону. Ещё один трек посвящён защите бизнеса — вопросам кибербезопасности, а также изменениям в законодательстве. Отдельно участникам расскажут, как вести бизнес без интернета», — поделился директор Корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев.

Также на форуме будет открытый микрофон: любая компания из Удмуртии может заявиться и поделиться своим опытом ведения бизнеса.

Отдельно планируются несколько питч-сессий. Например, приедут представители «Россельхозбанка», которые будут рассматривать аграрные предприятия региона для дальнейшего инвестирования в них. Помимо этого будет закупочная сессия с «DoDo», представители которой приедут искать сырьё у поставщиков из Удмуртии. Также закупки пройдут с компанией «Siberia». Приедет её сооснователь Нестор, который расскажет о том, как он построил свой бизнес на русской идентичности.

Отдельная пленарная сессия будет посвящена международной кооперации, особенное внимание уделят экспорту высокотехнологичной продукции. На ней будут присутствовать представители Минпромторга, Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты России. Бизнесменам расскажут, какой алгоритм действий нужно совершить начинающему экспортёру, чтобы работать с зарубежными рынками. В том числе, на реальных примерах.

«Участники поговорят о том, как встраиваться в кооперационные цепочки зарубежных рынков, как выходить на экспорт именно с высокотехнологичным продуктом, и как работать с новыми для наших экспортёров рынками стран Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, а также Индии», — рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерия Антоненко.

Спикеры расскажут про логистику и валютные расчёты. Также на мероприятии будут те экспортёры Удмуртии, которые уже имеют успешный опыт работы за рубежом. Они поделятся, как им удалось выйти на новые рынки, дадут свои рекомендации.

Будут и иностранные делегации из Беларуси, Узбекистана и других стран. Как отмечают организаторы, одна из целей форума — свести предпринимателей и потенциальных покупателей, провести реальные переговоры на предмет экспорта.

Также 19 сентября в Ижевске будут праздновать День оружейника. Вместе с этим в рамках форума на Центральной площади начнётся ярмарка товаров Удмуртии, которая продлится до 21 сентября. Компании смогут выставить свои продукты, найти новых клиентов, оформить новые заказы, наладить деловые контакты для дальнейшего сотрудничества.

Все мероприятия 18+