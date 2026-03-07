Ижевск. Удмуртия. 6 марта в Корпорации развития Удмуртской Республики прошла рабочая встреча с делегацией из Бангладеш. Иностранную делегацию возглавлял торговый советник Посольства Народной Республики Бангладеш в РФ, доктор Хабибул Хасан. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

На встрече были представлены варианты инвестиционных площадок для агропромышленного комплекса, химических предприятий и отрасли здравоохранения. Сотрудники семи компаний Удмуртии рассказали и своих разработках и экспортных предложениях.

Хабибул Хасан в свою очередь доложил о социально-экономическом потенциале Бангладеш, инвестиционных возможностях и туристическом потенциале своей страны. После презентации компаний иностранная делегация посетила два предприятия Ижевска.

«Бангладеш — интересный рынок для производителей насосного оборудования, химической продукции, молочных продуктов. Уровень представленности российских компаний пока невелик, это означает что у российских производителей огромные возможности. С учетом того, что Бангладеш — одна из самых густонаселенных стран мира, потенциал для экспорта потребительской продукции довольно высокий», — по итогам переговоров поделилась руководитель Центра поддержки экспорта УР Валерия Антоненко.