Это самая низкая видимость по Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. Самую минимальную видимость из-за тумана утром 17 октября зафиксировали на метеостанции «Ижевск» — всего 50 м. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Утром 17 октября туман отмечается по всей Удмуртии. На метеостанциях «Селты» и «Сарапул» видимость больше 200 м. На всех остальных метеостанциях видимость в тумане составляет 500 м.
Туман начнёт рассеиваться в первой половине дня.
Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале рассказал, что в аэропорту Ижевска видимость должна улучшиться с 10:00. Расписание рейсов будет скорректировано по факту возобновления выпуска и приёма самолётов.
Напомним, что вечером 16 октября из-за тумана в Ижевске самолёт из Москвы пришлось посадить на запасном аэродроме в Перми.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники