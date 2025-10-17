Ижевск. Удмуртия. Самую минимальную видимость из-за тумана утром 17 октября зафиксировали на метеостанции «Ижевск» — всего 50 м. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Утром 17 октября туман отмечается по всей Удмуртии. На метеостанциях «Селты» и «Сарапул» видимость больше 200 м. На всех остальных метеостанциях видимость в тумане составляет 500 м.

Туман начнёт рассеиваться в первой половине дня.

Гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале рассказал, что в аэропорту Ижевска видимость должна улучшиться с 10:00. Расписание рейсов будет скорректировано по факту возобновления выпуска и приёма самолётов.

Напомним, что вечером 16 октября из-за тумана в Ижевске самолёт из Москвы пришлось посадить на запасном аэродроме в Перми.