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Житель Удмуртии украл ограждение с территории скотомогильника

16:20, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Удмуртии украл ограждение с территории скотомогильника
16:20, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Удмуртия\n#скотомогильники
Источник фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
73
0

Трубы он планировал использовать в хозяйстве.

Удмуртия. Ветеринарные службы Удмуртской Республики в ходе плановой проверки обнаружили хищение ограждения с территории скотомогильника в одном из районов региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртии.

В результате оперативных мероприятий был задержан 34-летний местный житель. Мужчина ночью на личном автомобиле приехал к скотомогильнику, демонтировал ограждения и вывез металлические трубы в соседнюю деревню. По его словам, он планировал использовать их в своем хозяйстве.

За кражу мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ. Суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

16:20, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Удмуртия\n#скотомогильники