Эколог: температурные рекорды текущей зимы в Удмуртии достаточно закономерны

Ижевск. Удмуртия. Температурные аномалии этой зимы в Удмуртии вполне объяснимы. Холодный воздух сейчас заперт на Северном полюсе в результате стратосферного вихря. Об этом сообщал эколог, Старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский.

По словам эксперта, появились «внятные» комментарии по поводу аномально тёплой зимы.

«В их основе лежит выраженный стратосферный полярный вихрь над Северным полюсом, простирающийся от востока Северной Америки до Сибири. В результате его действия происходит запирание холодного воздуха над этой частью Земли. Южнее и на его периферии располагается уже тропосферное струйное течение, движущееся в том же направлении против часовой стрелки, с запада на восток. Именно оно и способствует активному поступлению тёплого субтропического средиземноморского воздуха этой зимой в северные широты», — написал Адаховский на своей странице в VK.

Когда стратосферный вихрь на полюсе ослаблен, как это было зимой 2020-2021 годов, холодный воздух активно поступает в южные широты, и зима становится аномально холодной. Поэтому, по словам Адаховского, температурные рекорды в Западной Европе и в России закономерны и являются отражением естественной изменчивости в циркуляции воздушных масс в атмосфере Земли.

Напомним, последняя неделя января в Удмуртии снова будет тёплой. Ожидается до +3 градусов.