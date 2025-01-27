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В Удмуртии планируется обновление сети женских консультаций

09:40, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии планируется обновление сети женских консультаций
09:40, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#материнство
Источник фото: Минздрав УР
139
0

Кроме того, планируется строительство модульной женской консультации в Завьяловском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году планируется обновить несколько женских консультаций, а также строительство новой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

В рамках нацпроекта «Семья» предусматривается модернизация четырех женских консультаций в районных больницах и строительство новой модульной женской консультации в Завьяловском районе.

Кроме того, в консультациях создадут службы подготовки семьи к рождению ребенка, патронажа в решении жизненных ситуаций, в том числе в целях профилактики абортов.

09:40, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#материнство