В Удмуртии планируется обновление сети женских консультаций

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году планируется обновить несколько женских консультаций, а также строительство новой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

В рамках нацпроекта «Семья» предусматривается модернизация четырех женских консультаций в районных больницах и строительство новой модульной женской консультации в Завьяловском районе.

Кроме того, в консультациях создадут службы подготовки семьи к рождению ребенка, патронажа в решении жизненных ситуаций, в том числе в целях профилактики абортов.