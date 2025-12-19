Удмуртия. Правительство Удмуртии приняло шестилетнюю программу по охране материнства и детства. Документ, рассчитанный на период с 2025 по 2030 годы, направлен на улучшение демографической ситуации, снижение смертности и повышение доступности медпомощи.

Программа ставит ключевые проблемы региона на сегодняшний день: сокращение населения на 66 тысяч человек за пять лет, снижение рождаемости, высокая материнская смертность, высокая детская смертность от внешних причин, сильный износ медицинского оборудования

Программа будет направлена на развитие пренатальной диагностики, поддержку грудного вскармливания, послеродовую помощь, усиление диспансеризации, развитие специализированной помощи, реанимационной службы.

Кроме того, будет переоснащён Перинатальный центр и детская больница, развитие получит телемедицина, будут закуплены новые мобильные комплексы.

Программа будет финансироваться в том числе в рамках нацпроекта «Семья».