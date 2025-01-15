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В 2024 году в Удмуртии произошло 486 отравлений лекарствами

16:20, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В 2024 году в Удмуртии произошло 486 отравлений лекарствами
16:20, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства
Источник фото: ИА «Сусанин»
116
0

Всего в республике за прошлый год зарегистрировано 1 309 случаев острого химического отравления. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год произошло 1 309 случаев острого химического отравления, в том числе лекарствами и спиртосодержащей продукцией. Погибли 183 человека. Об этом сообщает региональное отравление Роспотребнадзора.

Лидирующую строчку занимают отравления лекарствами — 486 случаев. На втором месте отравления спиртосодержащей продукцией — 348 случаев. Из них 94,3% приходится на отравления этанолом. 183 человека после употребления опасных напитков скончались.

16:20, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства