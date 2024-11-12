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В Вавожском районе установлены обстоятельства гибели мужчины, обнаруженного в сгоревшей машине

10:00, 12 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Вавожском районе установлены обстоятельства гибели мужчины, обнаруженного в сгоревшей машине
10:00, 12 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1423
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Источник фото: ГУ МЧС по Удмуртии
1423
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Он ехал ночью в соседнюю деревню.

Вавож. Удмуртия. В МЧС Удмуртии раскрыли обстоятельства гибели 53-летнего мужчины, тело которого нашли у деревни Макарово Вавожского района

Погибший был найден в сгоревшей машине 10 ноября. Расследование восстановило картину случившегося: погибший ночью ехал через поле в соседнюю деревню. В дороге его «семёрка» застряла в грязи, своими силами вызволить машину не получилось. После этого мужчина, видимо, решил отдохнуть на заднем сиденье. Специалисты испытательной пожарной лаборатории считают, что наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожность при курении. 

МЧС России напоминает: не кури в постели и в непредназначенных для этого местах, убедись, что потушил сигарету, место для курения оборудуй пепельницей.

10:00, 12 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1423
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей