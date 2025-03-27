Хургада. Египет. На борту затонувшего в Египте батискафа погибла семья врачей из Татарстана. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сегодня, 28 марта, батискаф «Синдбад» потерпел крушение в Красном море у Хургады. На борту находились 45 туристов из России. Спасти удалось 38 человек. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что пилот не справился с управлением и врезался в риф.

По данным пресс-службы раиса Татарстана, среди погибших была семейная пара врачей из Уруссу. По данным Уруссинской центральной районной больницы, погибшая работала участковым педиатром, её супруг — анестезиологом-реаниматологом. Они оба окончили Ижевскую государственную медицинскую академию.

В батискафе также находилось двое детей медиков, они выжили и сейчас находятся в больнице.

UPD: Как позднее сообщил Mash, женщина выжила. В списки погибших её записали по ошибке — местные власти в спешке перепутали имена. По информации издания, она сама позвонила своей маме и сообщила, что жива и с ней всё в порядке. Где сейчас её муж — не знает.