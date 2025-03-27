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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двое выпускников Ижевской медакадемии погибли при крушении батискафа в Красном море

19:25, 27 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Двое выпускников Ижевской медакадемии погибли при крушении батискафа в Красном море
19:25, 27 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Египет\n#гибель людей
Источник фото: unsplash.com (Francesco Ungaro)
129
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Супружеская пара работала врачами в посёлке Уруссу в Татарстане.

Хургада. Египет. На борту затонувшего в Египте батискафа погибла семья врачей из Татарстана. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. 

Сегодня, 28 марта, батискаф «Синдбад» потерпел крушение в Красном море у Хургады. На борту находились 45 туристов из России. Спасти удалось 38 человек. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что пилот не справился с управлением и врезался в риф.

По данным пресс-службы раиса Татарстана, среди погибших была семейная пара врачей из Уруссу. По данным Уруссинской центральной районной больницы, погибшая работала участковым педиатром, её супруг — анестезиологом-реаниматологом. Они оба окончили Ижевскую государственную медицинскую академию.

В батискафе также находилось двое детей медиков, они выжили и сейчас находятся в больнице.

UPD: Как позднее сообщил Mash, женщина выжила. В списки погибших её записали по ошибке — местные власти в спешке перепутали имена. По информации издания, она сама позвонила своей маме и сообщила, что жива и с ней всё в порядке. Где сейчас её муж — не знает.

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19:25, 27 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
129
0
#Египет\n#гибель людей