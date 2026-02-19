Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идёт подготовка к предстоящему пожароопасному периоду. Как сообщили в региональном Минприроды, ведомство приступило к подготовке документальной базы, а «Удмуртлес» укомплектовывает штат лесопожарных формирований и ремонтирует спецтехнику.

Особое внимание уделяется защите лесов от огня со стороны полей. В списках значатся 1718 владельцев земель, граничащих с лесным фондом. После схода снега им предстоит проложить 7 тыс. км минерализованных полос, очистить 8,7 тыс. га территории и обновить 750 км противопожарных барьеров.

Для обнаружения пожаров утверждено 140 маршрутов патрулирования (8,8 тыс. км) и подготовлена 21 камера видеонаблюдения.