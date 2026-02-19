Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии перед пожароопасным сезоном проложат и обновят почти 7 тысяч километров минерализованных полос

08:30, 19 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии перед пожароопасным сезоном проложат и обновят почти 7 тысяч километров минерализованных полос
08:30, 19 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природные пожары
Источник фото: Минприроды УР
205
0

Для выявления природных возгораний утверждено 140 маршрутов патрулирования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идёт подготовка к предстоящему пожароопасному периоду. Как сообщили в региональном Минприроды, ведомство приступило к подготовке документальной базы, а «Удмуртлес» укомплектовывает штат лесопожарных формирований и ремонтирует спецтехнику.

Особое внимание уделяется защите лесов от огня со стороны полей. В списках значатся 1718 владельцев земель, граничащих с лесным фондом. После схода снега им предстоит проложить 7 тыс. км минерализованных полос, очистить 8,7 тыс. га территории и обновить 750 км противопожарных барьеров.

Для обнаружения пожаров утверждено 140 маршрутов патрулирования (8,8 тыс. км) и подготовлена 21 камера видеонаблюдения.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

08:30, 19 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природные пожары