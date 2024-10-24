Павильон на остановке «Администрация Индустриального района» в Ижевске установят до конца осени

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане жалуются на промедление властей города в установке павильона ожидания на остановке «Администрация Индустриального района», что на Воткинском шоссе. В муниципалитете дали ответ по срокам.

Старый остановочный павильон здесь снесли, заасфальтировав освободившийся участок. Однако по сей день горожанам приходится ждать транспорт под открытым небом в любую погоду.

На жалобу ижевчан в администрации города ответили, что установка нового павильона запланирована до конца строительного сезона этого года.