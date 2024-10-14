17 октября дожди со снегом пройдут на всей территории Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались последние солнечные дни перед ненастной погодой. Со второй половины недели республику накроют дожди со снегом. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Солнечная погода без осадков сохранится в начале текущей недели. Днём 15 октября воздух прогреется до +10 градусов. 16 октября ожидается до +4…+9. Во второй половине дня среды на севере Удмуртии ожидаются небольшие дожди со снегом.

Осадки продолжатся в ночь на четверг и днём по всей Удмуртии. В пятницу дожди со снегом прекратятся.

Во вторую половину недели на дорогах будет гололедица. По предварительным данным, температурный фон в выходные не изменится.