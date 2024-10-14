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17 октября дожди со снегом пройдут на всей территории Удмуртии

13:27, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17 октября дожди со снегом пройдут на всей территории Удмуртии
13:27, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
309
0

Во второй половине текущей недели на дорогах ожидается гололедица.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались последние солнечные дни перед ненастной погодой. Со второй половины недели республику накроют дожди со снегом. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Солнечная погода без осадков сохранится в начале текущей недели. Днём 15 октября воздух прогреется до +10 градусов. 16 октября ожидается до +4…+9. Во второй половине дня среды на севере Удмуртии ожидаются небольшие дожди со снегом. 

Осадки продолжатся в ночь на четверг и днём по всей Удмуртии. В пятницу дожди со снегом прекратятся.  

Во вторую половину недели на дорогах будет гололедица. По предварительным данным, температурный фон в выходные не изменится.

13:27, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода