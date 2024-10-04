На выходных в Удмуртии похолодает и пойдут дожди

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается похолодание и дождливая погода. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

Утром 5 октября местами по республике пройдут кратковременные дожди. В воскресенье усилится ветер, в первую половину дня осадки сохранятся. Дневные температуры воздуха в выходные окажутся в пределах +9…+14 градусов.

В ночь на понедельник, 7 октября, похолодает до -2…-7 градусов. Днём потеплеет до +7…+12. Периодически будут идти дожди.

По предварительным данным, во вторник снова придёт потепление, которое в середине недели сменится похолоданием.