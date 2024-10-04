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На выходных в Удмуртии похолодает и пойдут дожди

13:05, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На выходных в Удмуртии похолодает и пойдут дожди
13:05, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
227
0

Дневные температуры воздуха окажутся в пределах +9…+14 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается похолодание и дождливая погода. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр

Утром 5 октября местами по республике пройдут кратковременные дожди. В воскресенье усилится ветер, в первую половину дня осадки сохранятся. Дневные температуры воздуха в выходные окажутся в пределах +9…+14 градусов. 

В ночь на понедельник, 7 октября, похолодает до -2…-7 градусов. Днём потеплеет до +7…+12. Периодически будут идти дожди. 

По предварительным данным, во вторник снова придёт потепление, которое в середине недели сменится похолоданием. 

13:05, 04 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода