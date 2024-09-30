Авито Услуги: спрос на утепление домов вырос на 24%

До наступления холодов многие россияне подыскивают выгодные предложения на рынке загородной недвижимости. После летнего ажиотажа большое количество объектов уходят из экспозиции — и осенью продать жилье за городом проще, так как на рынке остается не так много качественных объектов.

Косметический ремонт дома поможет не только ускорить продажу, но и повысит стоимость продаваемого объекта. Поэтому владельцы недвижимости заказывают услуги по утеплению домов. Так, в сентябре по сравнению с августом спрос на услуги по изоляции и утеплению вырос на 24%.

Собственники наводят чистоту в доме при выходе на рынок купли-продажи. Так, за последний месяц спрос на услуги мойки окон в загородных объектах вырос на 22%, а проводить дезинфекцию и дезинсекцию стали на 15% чаще. Привлечение специалистов к помощи в подготовке жилища на продажу облегчает и ускоряет процесс.

«Предпродажная подготовка дома — неотъемлемый этап, который увеличит итоговую стоимость объекта и сократит срок его продажи. Ремонт — даже косметический, который не требует крупных вложений — сделает объект более привлекательным», — отметили в Авито Услугах.

Фасад дома — первое, на что обращают внимание покупатели. Однако не менее важным для будущих владельцев является наполнение дома — ремонт, качество использованных при строительстве и ремонте материалов, наличие мебели и эргономичность пространства в целом. Так, в сентябре услуги дизайнеров по России в целом стали популярнее на 9% относительно августа.

«Правильная расстановка мебели, выбор нейтральных цветов и гармоничный декор могут сделать пространство более светлым и просторным. Уделяя внимание мелочам, таким как освещение и текстуры, можно создать уютную атмосферу, которая расположит покупателей к объекту», — рассказала Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» в Авито Услугах.