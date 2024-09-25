Итоги дня: запуск производства элекромобилей на Ижевском автозаводе и консервация светомузыкального фонтана

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

На зимнюю «спячку»

С 30 сентября в Ижевске перестанет работать светомузыкальный фонтан. Его начнут готовить к консервации на зимую. Весной, как только позволят погодные условия, фонтан вновь заработает.

Хороший результат

Удмуртский студент Ярослав Просвернин занял второе место на Чемпионате высоких технологий (0+). Соревнования прошли с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде. В них участвовали студенты техникумов и колледжей, а также старшеклассники из 80 регионов России и 16 других стран.

Украсили забор

Молодые художники Ижевска расписали забор республиканского военкомата на улице Зенитной, 2а. На заборе развернулся живой лес вокруг гор. Небольшой дом среди них символизирует место, где военных всегда ждут. Над лесом парят чайки, олицетворяя свободу. А над ними развевается символ нашей страны — флаг России.

Утвердили даты

Новые памятные даты утвердили в Удмуртии. Будут отмечаться дни рождения поэта Флора Васильева, художника Алексея Холмогорова, писателя Геннадия Красильникова и журналиста Михаила Федотова.

Полёты беспилотников

В Ижевске 26 сентября над улицей Коммунаров сотрудники МЧС запустят беспилотник. С 11:00 до 13:00 специалисты будут проводить учебно-тренировочные полёты.

Запуск производства

Производство электромобилей запустили на Ижевском автозаводе. На предприятии производится сварка кузова, его окраска и финальная сборка. Уровень локализации составляет 50%.