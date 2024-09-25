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Забор республиканского военкомата в Ижевске украсил живописный мурал

15:50, 25 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Забор республиканского военкомата в Ижевске украсил живописный мурал
15:50, 25 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
193
0
#Ижевск\n#военкомат\n#граффити
Фото: Кадр из видео
193
0

Авторы зашифровали в изображении символы свободы и Родины.

Ижевск. Удмуртия. Молодые художники Ижевска расписали забор республиканского военкомата на улице Зенитной, 2а. Об этом сообщает администрация города.

«Теперь это настоящее произведение искусства. Используя силуэты и живые линии вокруг, они создали мурал, который отражает величие и разнообразие российских войск», — говорится в сообщении.

На заборе развернулся живой лес вокруг гор. Небольшой дом среди них символизирует место, где военных всегда ждут. Над лесом парят чайки, олицетворяя свободу. А над ними развевается символ нашей страны — флаг России.

15:50, 25 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
193
0
#Ижевск\n#военкомат\n#граффити