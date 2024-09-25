Забор республиканского военкомата в Ижевске украсил живописный мурал

Ижевск. Удмуртия. Молодые художники Ижевска расписали забор республиканского военкомата на улице Зенитной, 2а. Об этом сообщает администрация города.

«Теперь это настоящее произведение искусства. Используя силуэты и живые линии вокруг, они создали мурал, который отражает величие и разнообразие российских войск», — говорится в сообщении.

На заборе развернулся живой лес вокруг гор. Небольшой дом среди них символизирует место, где военных всегда ждут. Над лесом парят чайки, олицетворяя свободу. А над ними развевается символ нашей страны — флаг России.