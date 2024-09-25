Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска отключат 30 сентября

Ижевск. Удмуртия. С 30 сентября в Ижевске перестанет работать светомузыкальный фонтан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Специалисты начнут готовить фонтан к консервации. Они закроют наземные форсунки, сольют воду, а также промоют подземную чашу и фильтры. Зимой раз в месяц будет проводиться проверка работы дренажных насосов и вентиляции.

Весной, как только позволят погодные условия, фонтан вновь заработает.

Напомним, что в 2023 году светомузыкальный фонтан отключили 10 октября.