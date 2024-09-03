Итоги дня: дебют удмуртского спортсмена на олимпиаде в Париже и увеличение пассажиропотока в Ижевском аэропорту

Ижевск. Удмуртия. Главные новости вторника, 3 сентября.

Незаконная торговля

В Ижевске 2 сентября зафиксировали 10 нарушений запрета продажи алкоголя. Всего в Ижевске рейды коснулись 100 торговых объектов.

Дебют на олимпиаде

На Паралимпийских играх в Париже дебютировал пловец из Удмуртии Егор Кузьмин. 19-летний спортсмен выступил в заплыве на 100 м на спине. Он занял 13 место из 14 полуфиналистов с результатом в 1 минуту и 11,25 секунды.

Пострадал ребёнок

В Ижевске 14-летний мотоциклист-подросток сбил двухлетнего ребенка, не справившись с управлением. Малыша с травмами госпитализировали.

Пополнение в зоопарке

В зоопарке Удмуртии родился северный олененок по имени Хлоя. Малышке уже два месяца.

Вклад в экономику

В январе-июне 2024 года в экономику Удмуртии вложили 72,9 млрд рублей. Это на 18,1% больше, чем за тот же период 2023 года. Большая часть инвестиций пришлась на обрабатывающие отрасли.

Рост показателей

Ижевский аэропорт в январе-августе обслужил 620 360 пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель вырос на 20,1%.