Минприроды Удмуртии прокомментировало гибель лося в ДТП на Сарапульском тракте

Ижевск. Удмуртия. Около полудня 1 сентября на выезде из Ижевска по мосту через реку Иж на Сарапульском тракте автомобиль столкнулся с выскочившим на дорогу лосём. В результате животное получило серьёзные травмы, от которых впоследствии скончалось. Жители республики в соцсетях обрушились с критикой на власти, которые, по их мнению, не приняли достаточных мер по спасению зверя.

2 августа Минприроды Удмуртии прокомментировало инцидент.

«Наши специалисты и сотрудники ветслужбы незамедлительно выехали на место. Провели обследование повреждений животного. Было установлено, что травмы, которые получило животное, слишком серьезные, и оно не выживет. Для транспортировки ввели обездвиживающий препарат. Однако, к сожалению, в скором времени животное скончалось», — сообщили в министерстве.

В настоящий момент служба благоустройства города занимается вывозом тела животного. Идёт поиск необходимой техники. В полиции уже установлен водитель, сбивший животное. Сам он не пострадал.

Водителей просят соблюдать осторожность при движении на участках, где существует риск выхода на дорогу диких зверей. Отметим, что в зоне произошедшего ДТП таковых знаков нет.