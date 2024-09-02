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Минприроды Удмуртии прокомментировало гибель лося в ДТП на Сарапульском тракте

14:43, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Минприроды Удмуртии прокомментировало гибель лося в ДТП на Сарапульском тракте
14:43, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
909
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дикие животные
Фото: Злой Ижевчанин
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Ранее жители республики жаловались, что специалисты не приехали на помощь умирающему зверю. 

Ижевск. Удмуртия. Около полудня 1 сентября на выезде из Ижевска по мосту через реку Иж на Сарапульском тракте автомобиль столкнулся с выскочившим на дорогу лосём. В результате животное получило серьёзные травмы, от которых впоследствии скончалось. Жители республики в соцсетях обрушились с критикой на власти, которые, по их мнению, не приняли достаточных мер по спасению зверя. 

2 августа Минприроды Удмуртии прокомментировало инцидент. 

«Наши специалисты и сотрудники ветслужбы незамедлительно выехали на место. Провели обследование повреждений животного. Было установлено, что травмы, которые получило животное, слишком серьезные, и оно не выживет. Для транспортировки ввели обездвиживающий препарат. Однако, к сожалению, в скором времени животное скончалось», — сообщили в министерстве. 

В настоящий момент служба благоустройства города занимается вывозом тела животного. Идёт поиск необходимой техники. В полиции уже установлен водитель, сбивший животное. Сам он не пострадал. 

Водителей просят соблюдать осторожность при движении на участках, где существует риск выхода на дорогу диких зверей. Отметим, что в зоне произошедшего ДТП таковых знаков нет. 

14:43, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
909
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дикие животные