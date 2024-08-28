На разработку проекта и сметы сквера памяти на улице Майской в Ижевске выделено 3 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на подготовку проектно-сметной документации строительства сквера памяти на улице Майской. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более 3 млн рублей. Проектно-сметная документация будет включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2024-2025 годы».

Сквер появится на площадке у МФЦ на улице Майской. Его площадь составит 4 тыс. квадратных метров. Будет проведено озеленение территории с максимальным сохранением существующих деревьев, установлена система видеонаблюдения, малые архитектурные формы и навигационные стенды. Также будет установлен новый остановочный павильон, стоящий рядом. Он будет совмещён со входом в сквер и выполнен в единой стилистике.

Проект и смета должна быть готова к 10 декабря 2024 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 августа.

Напомним, 26 сентября 2022 года на школу №88 было совершено вооружённое нападение, в результате которого погибли 18 человек.