Традиционный Успенский крестный ход состоится в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина состоится традиционный крестный ход (18+) из Ижевска в Успенский женский монастырь села Перевозное Воткинского района. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Участники крестного хода начнут свой путь в понедельник, 26 августа, в 09:00 из храма Иверской иконы Божией Матери в Ижевске (улица Ленина, 150). Паломники прибудут в обитель 27 августа в 17:00 — к началу всенощного бдения на престольный праздник монастыря. Богослужение возглавит митрополит Викторин. Обратно будут организованы автобусы в Ижевск 27 августа в 19:30 и 28 августа в 09:00 и 11:00. Пожертвование 500 руб.

Для желающих принять участие в престольных торжествах в монастыре села Перевозное без участия в крестном ходе будет организован автобус 28 августа в 06:00 от собора Александра Невского в Ижевске (улица Максима Горького, 66).

Для участия в Крестном ходе необходимо зарегистрироваться по ссылке.

По всем вопросам и записи на автобус можно обратиться по телефонам: священник Василий Постников, тел: 8 (912)-753-33-03; Евгений Востриков, тел: 8 (919)-900-19-26.

Отметим, что празднику Успения предшествует Успенский пост, он продлится с 14 по 27 августа.