В Завьяловском районе женщины с инвалидностью и мамы особенных детей могут обучиться швейному мастерству

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе начнут обучать основам швейного мастерства женщин с инвалидностью и мам, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Завьяловского района Константин Русинов.

Проект реализует швейная мастерская «Вместе.Творчество» благодаря поддержке Фонда Президентских грантов.

Занятия будут проходить с октября по февраль в оборудованной мастерской под руководством преподавателя. Мастерская будет работать в режиме коворкинга, поэтому женщины смогут вне занятий отрабатывать там полученные навыки или шить изделия на свое усмотрение.

Помимо обучения швейному мастерству, участницы узнают, как работать в соцсетях, как продвигать товары и услуги, оформить самозанятость и обновлять старые вещи.

Обучение бесплатное. Для участия в проекте нужно отправить заявку по ссылке.