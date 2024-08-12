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В Завьяловском районе женщины с инвалидностью и мамы особенных детей могут обучиться швейному мастерству

15:03, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловском районе женщины с инвалидностью и мамы особенных детей могут обучиться швейному мастерству
15:03, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#обучение
Фото: unsplash.com (Anna Kumpan)
177
0

Также участницы узнают о продвижении своего товара в соцсетях и оформлении самозанятости.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе начнут обучать основам швейного мастерства женщин с инвалидностью и мам, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Завьяловского района Константин Русинов. 

Проект реализует швейная мастерская «Вместе.Творчество» благодаря поддержке Фонда Президентских грантов. 

Занятия будут проходить с октября по февраль в оборудованной мастерской под руководством преподавателя. Мастерская будет работать в режиме коворкинга, поэтому женщины смогут вне занятий отрабатывать там полученные навыки или шить изделия на свое усмотрение. 

Помимо обучения швейному мастерству, участницы узнают, как работать в соцсетях, как продвигать товары и услуги, оформить самозанятость и обновлять старые вещи. 

Обучение бесплатное. Для участия в проекте нужно отправить заявку по ссылке

15:03, 12 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#обучение