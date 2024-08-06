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На Каме ищут рыбака, попавшего под буксир-тягач

15:05, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Каме ищут рыбака, попавшего под буксир-тягач
15:05, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#происшествие\n#поиск пропавших людей
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
138
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Судно наплыло на надувную лодку, с которой ловил рыбу 69-летний мужчина. 

Каракулино. Удмуртия. На Каме вблизи деревни Юньга в Каракулинском районе ищут рыбака, попавшего под буксир-тягач. Об этом сообщает МЧС Удмуртии. 

Мужчина рыбачил с надувной лодки в зоне судоходства. В результате тягач наплыл на плавсредство, а мужчина скрылся под водой. Его до сих пор ищут спасатели.

«Маломерным судам категорически запрещено швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода. За нарушение запрета — штраф или лишение прав до полугода, в случае человеческих жертв – уголовная ответственность», — предупредили в МЧС. 

15:05, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#происшествие\n#поиск пропавших людей