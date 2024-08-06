На Каме ищут рыбака, попавшего под буксир-тягач

Каракулино. Удмуртия. На Каме вблизи деревни Юньга в Каракулинском районе ищут рыбака, попавшего под буксир-тягач. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Мужчина рыбачил с надувной лодки в зоне судоходства. В результате тягач наплыл на плавсредство, а мужчина скрылся под водой. Его до сих пор ищут спасатели.

«Маломерным судам категорически запрещено швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода. За нарушение запрета — штраф или лишение прав до полугода, в случае человеческих жертв – уголовная ответственность», — предупредили в МЧС.